شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جلسة مرتقبة بين زيزو ورئيس الزمالك لحسم إنتقاله للدوري القطري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر المقربة من مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عن قرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي فيما يخص إحتراف اللاعب أحمد السيد زيزو عقب العروض التي وصلت إليه مؤخرًا تمهيدًا لرحيله عن القلعة البيضاء.

جلسة مرتقبة بين زيزو ومرتضى منصور لحسم احترافه

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عقد جلسة مع أحمد السيد زيزو ووالده من أجل حسم أزمة الشرط الجزائي وتعديل عدد من البنود الخاصة بالتعاقد التي تتواجد في العقد المبرم بين الطرفين".

وأضاف المصدر المقرب من الإدارة أن مجلس إدارة الزمالك سيقف في وجه رحيل اللاعب وبالأخص بعد أن أكد البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء أنه من الأعمدة الرئيسية ولا يجب المساس به".

وشدد المصدر على أن نادي الزمالك يعمل خلال الآونة الأخيرة على تدعيم صفوف الفريق بضم لاعبين جدد وليس رحيل نجومه مقابل المال للحفاظ على لقب الدوري المصري والمنافسة على اللقب القاري المفقود منذ عشرين عامًا".

زيزو يقود الزمالك للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني تواليًا

يُذكر أن احمد السيد زيزو قد نجح في قيادة فريقه للحصول على لقب الدوري بفضل تسجيله 19 هدفًا ساعدته لقنص لقب الهداف بجانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب.