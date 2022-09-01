شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم..صفقة مدوية تقترب من الراقي وفتح الملعب للجماهير لمساندة الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر الأهلي يسعى أهلي جدة إلى مصالحة جماهيره، بعد البداية السيئة التي حلت على الراقي في الدوري السعودي بالدرجة الأولى "دوري يلو 2022/2023" الذي هبط إليه بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين2021/2022 برصيد 32 نقطة.

ويكثف الراقي استعداداته للمباراة القادمة في دوري يلو المقرر أن تقام يوم الإثنين القادم أمام الخلود ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر البطولة.

ولم يحقق الأهلي حتى الآن في دوري يلو إلا نقطة واحدة فقط لا غير من تعادل أمام القيصومة، وخسر بثنائية في لقاء جمعه بالاخدود.

موعد مباراة الأهلي والخلود والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الخلود ضيفًا على الأهلي مساء الإثنين القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:35 بتوقيت القاهرة، 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، 9:35 بتوقيت أبو ظبي

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أخبار أهلي جدة اليوم الخميس الموافق 1 من شهر سبتمر الجاري، وذلك يأتي كالتالي..

الأهلي يتفاوض مع هشام فايق

وبحسب ما ذكر من جانب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن إدارة الأهلي تمهد للدخول في مفاوضات لضم الهولندي هشام فايق نجم الفيصلي، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

ويسعى مسؤولو أهلي جدة لإتمام صفقة ضم فايق إلى صفوف الراقي من أجل تدعيم صفوف الفريق المتذبذب خلال الفترة الجارية.

أرقام هشام فايق مع الفيصلي

شارك هشام فايق مع الفيصلي السعودي في موسمين خلال الفترة من 2020 حتى 2022، خاض اللاعب خلالها 65 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين.

فتح مدرجات ملعب الفريق اليوم لمساندة لاعبي الأهلي قبل مباراة الإثنين

فتح النادي السعودي اليوم الخميس مدرجات ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل للجماهير من أجل مساندة الفريق، قبل انطلاق المباراة القادمة يوم الاثنين أمام الخلود.

وجاء ذلك وفقًا لبيان نشره الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء كالآتي..

"يعلن مجلس إدارة النادي ‎#الأهلي برئاسة الأستاذ وليد معاذ، فتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور تدريبات الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الخميس عند الساعة 7:00م، فيما ستكون جميع مرافق النادي جاهزة لاستضافة الجماهير بداية من الساعة ٤:٠٠م".