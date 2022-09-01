شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام إسباني لضم نجم اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى عمر الجدعاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عرضين أحدهما من الدوري الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خيتافي يطلب التعاقد مع عمر الجدعاني

حيث أكدت تقارير صحفية، أن عمر الجدعاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لديه عرضين من نادي الفيصلي، والآخر من خيتافي الإسباني تحت 23 عامًا، لضمه على سبيل الإعارة.

يشار إلى أن فترة القيد الصيفي الحالي، سوف تغلق بعد أيام، في بطولة دوري يلو، حيث أنها تم إغلاقها في دوري المحترفين أمس الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، استعداداته لملاقاة نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تلعب المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والاتفاق، يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري.