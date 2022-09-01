شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حاسم في أهلي جدة بشأن مصير العبدلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن اجتماع حاسم بين إدارة نادي أهلي جدة، ووكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوسف العبدلي، بشأن مصير اللاعب.

حسم مصير يوسف العبدلي

وأكدت تقارير صحفية أن ‏وكيل أعمال اللاعب يوسف العبدلي، سوف يصل صباح غدًا الجمعة، لمدينة جدة، وذلك من أجل مناقشة موضوع اللاعب مع نادي أهلي جدة، وفقًا للميدان الرياضي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد هبط للعب في دوري يلو، الموسم الحالي 2022-2023.

وافتتح فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة دوري يلو، بالتعادل مع القيصومة، إيجابيًا بهدف، ثم خسر من الأخدود، بهدفين نظيفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو، يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.