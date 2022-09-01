شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يمطر شباك أبها برباعية في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، شباك نظيره أبها، بأربعة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

الشباب يفوز برباعية على أبها في دوري روشن

سجل كريستيان جوانكا، الهدف الأول لصالح الشباب في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء، ثم أضاف سانتي مينا الهدف الثاني، في الدقيقة 39.

فيما نجح كارلوس جونيور، في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 44، من صناعة سانتي مينا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الشباب بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استطاع هتان باهبري، أن يسجل الهدف الرابع لصالح الشباب، في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الليوث بأربعة أهداف نظيفة.

وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما توقف رصيد أبها عند 3 نقاط محتلًا المركز العاشر.