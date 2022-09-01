ترتيب الدوري السعودي.. الشباب في مقدمة الترتيب بفارق الأهداف

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت مباراة الشباب وابها في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” بفوز عريض لليث الأبيض برباعية نظيفة اعتلي بها صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق الأهداف عن الهلال.

الشباب في مقدمة الترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف

نجح الشباب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن برصيد ست نقاط، وتمكن لاعبيه من تسجيل 7 أهداف في أول مباراتين دون أن تهتز مرماه بأي هدف ختى الأهداف، ليصبح الفريق الأقوى في خط الهجوم، والأقوي في خط الدفاع ويعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي من الجولة الثانية في إنتظار باقي نتائج مباريات الجولة الثانية.

جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا

وجاء الشباب في المركز الأول برصيد 6 نقاط متساويًا مع الهلال في نفس العدد مم النقاط ولكن يتفوق عليه بفارق الأهداف، وحل الفتح المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وجاء الاتحاد والنصر والرائد في المراكز من الـرابع حتى السادس.

باقي مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

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وتعلب غدًا مباراتي في غاية القوة عندما يلاقي الاتحاد نادي الاتفاق، ويواجه النصر نادي التعاون في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في نسخة الحالية من موسم 2022-2023.