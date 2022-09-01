وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف الذي يزور واشنطن حالياً.

وناقش الجانبان العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث المصالح الأمنية المشتركة في أوروبا وشمال المحيط الأطلسي وفي جميع أنحاء العالم.

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