فعالية ” عودة النجوم 2022 ” حدثًا فريدًا يجمع أفضل الإمكانات الكروية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استضاف ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض فعالية ” عودة النجوم 2022″ ، ضمن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض، بمشاركة نجوم المنتخب البرازيلي السابقون رونالدينيو، وريكاردو كاكا، وربرتو كارلوس، و100 طفل وطفلة.
وانتهت المباراة الاستعراضية والمهارية ضمن الفعالية بفوز الأطفال على نجوم البرازيل بهدفين لهدف، في مباراة صنعت حدثًا فريدًا يجمع أفضل الإمكانات الكروية.
وضمن برامج الفعالية وقَّع اللاعبون 100 حقيبة مدرسية تحمل اسم الفعالية وشعارها، إضافةً إلى شعار مهرجان العودة إلى الرياض، حيث حملت كل حقيبة 3 تواقيع، كذكرى وتوثيق للحدث الذي يعدُّ الأول من نوعه على مستوى المملكة.
ومنحت فعالية عودة النجوم 2022، بُعدًا مهاريًّا وترفيهيًّا للأطفال الذين لعبوا ضد 3 من أشهر لاعبي كرة القدم العالميين، مما يبرز الدور الريادي للهيئة العامة للترفيه في تنظيم الفعاليات والأحداث العالمية المتنوعة.
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