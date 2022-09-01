هيئة المسرح والفنون الأدائية تستحضر الفلكلور البولندي في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انطلقت مساء اليوم أولى عروض الفلكلور البولندي التي تستضيفها هيئة المسرح والفنون الأدائية في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض، والتي تستمر حتى 7 سبتمبر.
واستفتحت أولى الليالي برقصات من تقاليد الثقافة البولندية، وهي واحدة من أكثر الثقافات شهرة في العالم؛ لتنوعها الغني وحفاظها على تفاصيل الموروث، وعناصرها المنسجمة كالأزياء الزاهية بألوانها المستوحاة من الإرث، إضافة لامتزاجها مع فن الباليه والموسيقى الشعبية.
وتضمنت الأمسية رقصة “البولونيز” العريقة، وهي من حفلات زفاف الريف البولندي، التي ولدت خلال القرن الثامن عشر وانجذب لها الملحنون الكلاسيكيون وألهمتهم لتأليف مقطوعات بأسلوبهم الخاص أمثال بيتهوفن وموزارت وباخ.
واستذكر العرض رقصة “الكوجا” القادمة من قرية كجاوي وسط بولندا أثناء مواسم الحصاد حينما يخفف الفلاحون عبء العمل بالرقص، قدمها الراقصون بانسيابية مثلما قدموا بخفة رقصة “مازوركا” المرموقة على نطاق القارة العجوز منذ القرن التاسع عشر وتضاعفت شهرتها بأعمال الموسيقي شوبان.
فيما تفاعل الحضور بالعروض الأدائية المتنوعة من الفلكلور البولندي وموسيقاه الفريدة وأداء الراقصين المتناغم خصوصاً وأن العروض أحيتها فرقة “ستانيسواف هادينا للأغاني والرقص”، التي كرست جهودها منذ عام 1953م لإبراز الثقافة، وتقدم ما يقارب 200 حفلة سنوياً، وتحتفي بمسيرة ثقافية تتضمن أكثر من 9 آلاف حفلة موسيقية في 44 دولة، وما يزيد عن اثني عشر ألبوماً موسيقياً.
يشار إلى أن موقع العرض تضمّن ممراً يستعرض شروحات وصور مرئية عن الفنون الشعبية البولندية وتاريخ رقصاتها، مثل “كراكوفياك” و “أوبيرك” و”بوهيميان” و”وبولكان”، مع ركن جانبي للتصوير يتيح للزائر توثيق اللحظة مع عارضي الأزياء البولندية، كما تتضمن الفعالية متجراً يستعرض المنتجات البولندية التقليدية كالثياب والأوشحة والإكسسوارات الأنيقة.
وتأتي عروض “الفلكلور البولندي” التي تحتضنها مدينة الرياض وتنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، لإثراء المشهد الثقافي المحلي ودعمه بثقافات الشعوب الأخرى، ومعارف الحضارات الغنية.
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