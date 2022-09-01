اخبار دوليه – السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة السياحة السعودية إجراء تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين بزيارة المملكة لغرض السياحة.

وقالت في بيان على حسابها الرسمي في تويتر، الخميس، إنه بموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشينغن والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمقيمين فيها.

كما أوضحت أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

من جهة أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة ، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

كذلك أكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات.

كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج وأداء العمرة أثناء موسم الحج.