الدوري السعودي.. سانتي مينا يقود الشباب للفوز برباعية على أبها

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تقدم عروضه المميزة في النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين، حقق الفوز الثاني على التوالي على حساب أبها، وسط تألق كبير للاعبه الإسباني الجديد سانتي مينا في المباراة.

سانتي مينا يقود الشباب لفوز كبير على أبها

ولمع تألق سانتي مينا وساعد فريقه الشباب في تخطي عقبة أبها برباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الجديدة من دوري روشن للموسم الحالي موسم 2022-2023.

أهداف المباراة

وافتتح التسجيل اللاعب كريستان جوانكا لفريق الشباب في الدقيقة الـ25 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الـ39 إحرز سانتي مينا الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط الأول سجل كارلوس جونيور الهدف الثالثة، وقبل نهاية الشوط الثاني وفي الدقيقة +90 أحرز اللاعب هتان باهبري الهدف الرابع للشباب.

الشباب في الصدارة الدوري

وتصدر الشباب جدول ترتيب المسابقة بعد الفوز في أولى جولتين محققًا العلامة الكاملة، برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن الهلال صاحب السجل نفسه من النقاط، وتجمد رصيد أبها عند ثلاث نقاط في المركز الـ10.

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Source almnatiq

