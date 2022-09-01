توقيع اتفاقية وعقد شراكة بين “وسط جدة للتطوير” و”جمعية الإرادة” لدعم الموهوبين من ذوي الإعاقة

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وقّعت شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وعقد شراكة للرعاية الماسية لجائزة عمار 2022 لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، في موسمها السادس محلياً والثاني خليجياً.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها في العالم لاكتشاف القدرات الإبداعية والاستثنائية للموهوبين مـن ذوي الإعاقة؛ بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة والراغبين من دول الخليج العربي في مشاركة الريادة في دعم تلك المواهب، وتفعيل المشاركة المجتمعية لدمجهم مع المجتمع، وتسليط الضوء الإعلامي على الموهوبين منهم.

فيما يأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الشركة على إهداء مجتمع جدة؛ منظومة متكاملة من الخدمات الهادفة التي تعزز جودة الحياة، حيث تتضمّن إعداد بحوث تستهدف ذوي الإعاقة والاهتمام بهم، وتضمين الأسس الهندسية لتفاصيل المشروع الذي يطمح إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل جميع احتياجات ذوي الإعاقة.

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Source akhbaar24

