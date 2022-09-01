عام / التسليم فوري للسلاح بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

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الرياض 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واسمكَّن نادي الصقور السعودي هواة امتلاك الأسلحة من الحصول على مشترياتهم من الأسلحة والذخيرة فورياً، حيث يستطيع الزوار اختيار أسلحتهم ضمن 7 وكالات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية، من أسلحة الصيد والأسلحة النارية.وأوضح النادي أنه بإمكان الزائر شراء السلاح في ثلاث خطوات، تنطلق عقب اختياره المسدس المفضل له.وتبدأ خطوات التسليم الفوري للسلاح بتسجيل بيانات المشتري في الموقع الإلكتروني لنادي الصقور السعودي، يلي ذلك الفحص الطبي، حيث وفر النادي منطقة للفحص الطبي داخل المعرض، وبعد تعبئة البيانات إلكترونياً، بما في ذلك ربط الفحص الطبي إلكترونياً، يتوجه المشتري إلى منطقة التسليم الفوري لدى النادي.وحرصت الوكالات في جناح الاسلحة على تقديم أجود الأنواع وأفخمها والنوادر منها، إذ عرضت أغلى قطعة سلاح في المعرض بقيمة 115 ألف ريال، منحوت عليه كلمة “العوجا”، وتميز بدقة التصويب وقلة الارتداد وسعة المخزن.//انتهى//22:38ت م0186

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