︎ .

أعلنت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” نقلها لمباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك المصري. ويستضيف استاد لوسيل المباراة المقرر إقامتها يوم 9 ستمبر المقبل.وهو ملعب نهائي كأس العالم قطر 2022، ويسع الملعب لحضور 80 ألف مشجع. ووقع الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي اتفاقية مع اللجنة المنظمة لفعاليات كأس سوبر لوسيل بقطر. ونجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات. فيما يحمل الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الثلاث الماضية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. “بي إن سبورتس” تنقل مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.