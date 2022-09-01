مكة تتصدر بلاغات الهلال الأحمر

أكد مصدر مسئوول بالهلال الأحمر السعودي، أن عدد البلاغات التي تلقتها عمليات الهلال الأحمر بمختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول 2022، بلغت 522528 بلاغا.

وأشار المصدر إلى أن الحالات التي جرت مباشرتها 397127، والحالات المنقولة 256877، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة الحالات التي تمت مباشرتها بـ 126207 حالة، وكانت أعلى 3 حالات تمت مباشرتها لشخص مريض 40126، تصادم مروري 15809، مشاكل تنفسية 11586.

وجاءت منطقة الرياض ثانيا، وبلغت الحالات التي تمت مباشرتها 103410، وكانت لشخص مريض 20707، تصادم مروري 16603، غياب عن الوعي 12377، تلتها بقية المناطق إذ سجلت منطقة المدينة المنورة 32814، شخص مريض 9213|، تصادم مروري 3629، غياب عن الوعي 3513، والقصيم 16992 حالة تمت مباشرتها، شخص مريض 4070، تصادم مروري 2793، غياب عن الوعي 1999، والمنطقة الشرقية 44828 حالة تمت مباشرتها، شخص مريض 11905، تصادم مروري 6841، غياب عن الوعي 4347.

تصادم وأمراض

وسجلت منطقة حائل 8286، شخص مريض 1390، تصادم مروري 1168، غياب عن الوعي 1001، منطقة جازان 11526، شخص مريض 2954، تصادم مروري 2083، غياب عن الوعي998، وعسير 24945، شخص مريض 5886، تصادم مروري 4702، غياب عن الوعي 3103، والجوف 4618، شخص مريض 919، تصادم مروري 739، غياب عن الوعي 690، ومنطقة تبوك 10644، شخص مريض 3498، تصادم مروري 1689، غياب عن الوعي 937، والحدود الشمالية 3395، شخص مريض 1118، تصادم مروري 653، غياب عن الوعي 410، ونجران 4441، شخص مريض 1387، تصادم مروري 725، غياب عن الوعي 419، وأخيرا الباحة بـ 5024، شخص مريض 1245، تصادم مروري 941، غياب عن الوعي 512.

المناطق الأقل تسجيلا للحالات

حائل 8286

جازان 11526

عسير 24945

الجوف 4618

تبوك 10644

الحدود الشمالية 3395

نجران 4441

الباحة بـ 5024