تدخل طبي ناجح لمريضة تُعاني من نقص في عوامل تجلط الدم

وأوضحت صحة نجران أن المريضة لديها إحدى أمراض الدم النادرة " نقص في عامل التجلط العاشر " حيث أنه في مثل هذه الحالات قد يحدث نزيف أثناء وبعد الولادة من الصعب السيطرة عليه وقد يؤدي الي مضاعفات ومن ضمنها الوفاة، وأضافت أنه تم الاستعداد جيداً للتعامل مع الحالة من تجهيز كميات كبيرة من الدم ومنتجاته وإبلاغ الكوادر الطبية والفنية للتعامل مع أي مضاعفات ممكن حدوثها لاسمح الله ، لافتةً أنه بحمد الله التعامل مع الحالة والولادة الطبيعية من غير مضاعفات وقد تلقت المريضة وطفلها الرعاية الطبية اللازمة ، وغادرت المستشفى بعد 48 ساعة وهي وطفلها يتمتعان بصحة جيدة بفضل الله.
جدير بالذكر أنه تم مؤخراً تدشين وحدة التخطيط الكهربائي للدماغ (EEG) بمستشفى الولادة والأطفال ، وذلك ضمن برامج تحسين أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة.
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