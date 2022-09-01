شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الرائد والوحدة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد والوحدة بفوز الرائد بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ملخص ونتيجة مباراة الرائد والوحدة

وكانت نتيجة شوط المواجهة الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبوا الفريقين كثيرًا وبالأخص عشاق فريق الرائد على ملعبه ووسط جماهيره ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف بلا غالب أو مغلوب كما بدأ اللقاء.

وفي الشوط الثاني دفع كل مدرب بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الثانية والستين سجل الكسندرو ميترويتا الهدف الأول لصالح فريق الرائد، وبعدها حاول لاعبوا الوحدة من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل لصالح فريق الوحدة ولكن دون جديد.

وفي الدقيقة الثانية والتسعين تلقى اللاعب ريلي سانتوس البطاقة الحمراء ليستكمل لاعبوا الرائد المباراة منقوص العدد وتنتهي المباراة بفوز الرائد بهدف دون رد.