بحث تطوير الأداء الإشرافي بتعليم مكة

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واستهدف اللقاء مشرفات اللغة العربية لتمكينهن من مهارات الدور الإشرافي في دعم العملية التعليمية وإكسابهن الدور الإشرافي لتحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والوقوف على متابعة العملية التعليمية من خلال الزيارات الصفية لتمكينهم من الخطط التطويرية للقسم في مجالي المجتمعات المهنية والدروس التعليمية والتعرف على مؤشرات الإشراف الإداري والتخصصي والتعريف بمؤشرات إدارات التعليم ومكاتب التعليم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس اللقاء الأول (مؤشرات الأداء الإشرافي وتطويره لقسم اللغة العربية).واستهدف اللقاء مشرفات اللغة العربية لتمكينهن من مهارات الدور الإشرافي في دعم العملية التعليمية وإكسابهن الدور الإشرافي لتحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والوقوف على متابعة العملية التعليمية من خلال الزيارات الصفية لتمكينهم من الخطط التطويرية للقسم في مجالي المجتمعات المهنية والدروس التعليمية والتعرف على مؤشرات الإشراف الإداري والتخصصي والتعريف بمؤشرات إدارات التعليم ومكاتب التعليم.

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