شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأفلام تعرف بحوافز الإنتاج السينمائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم نمو قطاع الأفلام في المملكة والترويج له، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها من أهم الوجهات الغنية بمواقع جاذبة لتصوير الأفلام على المستويين الإقليمي والدولي، عقدت هيئة الأفلام ورشة للتعريف ببرنامج الحوافز، وهو برنامج للاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40% من مصروفات الشركات والمؤسسات التي تنتج فيلما أو جزءا منه في المملكة حسب المعايير المؤهلة.

وتناولت الورشة اختصاصات وأهداف برنامج الحوافز المحلية الذي واستعرضت أهداف الدعم المحلي والتمويل تشجيعا لمنتجي الأفلام في المملكة على إنتاج محتوى سينمائي عالي الجودة للأسواق المحلية والدولية، وتعزيز منظومة المحتوى الإبداعي ذات الصلة، وتوفير الفرص أمام شركات الإنتاج السينمائي المحلية ومراكز ما بعد الإنتاج، وشركات تأجير معدات الأفلام والاستوديوهات، وشركات تقديم السلع وخدمات صناعة المحتوى الإبداعي، إضافة إلى إتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات وأطقم الإنتاج المحلية التي تقدم الخدمات في منظومة صناعة المحتوى الإبداعي.

كما تطرقت الورشة إلى دعم إنتاج الأفلام المحلية من خلال برنامج الحوافز الذي يشمل الدعم التلقائي، وهو حوافز تقدم للمشاريع المحلية نسبةً من المصروفات المؤهلة للحوافز في المملكة، والتمويل الانتقائي، وهو الدعم المالي المقدّم على أساس جدارة المشروع بهدف تعزيز التنوع وتوفير مجموعة من المواهب عالية الجودة، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية.