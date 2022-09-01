هيئة الأفلام تعرف بحوافز الإنتاج السينمائي

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وتناولت الورشة اختصاصات وأهداف برنامج الحوافز المحلية الذي واستعرضت أهداف الدعم المحلي والتمويل تشجيعا لمنتجي الأفلام في المملكة على إنتاج محتوى سينمائي عالي الجودة للأسواق المحلية والدولية، وتعزيز منظومة المحتوى الإبداعي ذات الصلة، وتوفير الفرص أمام شركات الإنتاج السينمائي المحلية ومراكز ما بعد الإنتاج، وشركات تأجير معدات الأفلام والاستوديوهات، وشركات تقديم السلع وخدمات صناعة المحتوى الإبداعي، إضافة إلى إتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات وأطقم الإنتاج المحلية التي تقدم الخدمات في منظومة صناعة المحتوى الإبداعي.كما تطرقت الورشة إلى دعم إنتاج الأفلام المحلية من خلال برنامج الحوافز الذي يشمل الدعم التلقائي، وهو حوافز تقدم للمشاريع المحلية نسبةً من المصروفات المؤهلة للحوافز في المملكة، والتمويل الانتقائي، وهو الدعم المالي المقدّم على أساس جدارة المشروع بهدف تعزيز التنوع وتوفير مجموعة من المواهب عالية الجودة، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
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