كيف تنهض بثقافة الطفل وتصنع جيلا قارئا؟

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وناقش ضيوف اللقاء أهمية الكتاب في النهوض بثقافة الطفل، وإيجاد الحلول المناسبة التي تصنع جيلا قارئا من خلال وضع عناصر الجذب في كتب الأطفال وتجويد صناعتها، والارتقاء بمحتواها، واختيار الشخصيات البطولية التي تغرس القيم الفاضلة في نفوس الناشئين.كما ناقش المشاركون أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة من حيث تكاليف الطباعة وتأثيرها على دور النشر، كما استعرضوا تجارب بعض الناشرين مع المطابع المحلية والدولية وتأثيرها في سعر المنتج.
ثم طرحت بعض الآراء حول أسعار بيع كتب الأطفال في دول العالم العربي مقارنة بالدول الأجنبية، وتباين وجهات النظر للكتاب كسلعة استهلاكية مقابل اعتباره منتجا ذا قيمة تربوية وثقافية.
مقترحات:
- تطوير المكتبات المدرسية، ومكتبات دور الأيتام.
- تفعيل برامج القراءة الموجهة للطفل.
- إقامة شراكات مع دور النشر والمطابع وشركات الشحن.
- تنظيم عملية إيصال الكتب الجيدة بسعر أقل.
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