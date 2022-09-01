جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تطلق مدارس أهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع وزارة التعليم، أطلقت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة عددا من المدارس الأهلية لذوي الإعاقة في 6 مراكز تابعة لها بمناطق المملكة. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي، أن الجمعية بدأت باستقبال طلبات القبول والتسجيل بمدارس الجمعية الأهلية، مبينا أن الدراسة ستكون وفقا لنظام نور بوزارة التعليم. يذكر أن الجمعية تسعى لافتتاح عدد من المدارس في بقية مراكزها الـ11 بمختلف مناطق المملكة. يذكر أن الجمعية تسعى لافتتاح عدد من المدارس في بقية مراكزها الـ11 بمختلف مناطق المملكة.

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