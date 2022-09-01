شكرا لقرائتكم خبر من لوح خشبي إلى قلم الكتروني.. قصص نجاح نوعية للمنصة التعليمية بمعهد الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضطلع معهد الحرم المكي الشريف الذي جرى إنشاؤه في أروقة المسجد الحرام بدور مهم لنشر العلم الشرعي، ويمثل امتدادا تاريخيا للتعليم في الحرم الشريف، ونقطة تحول في تاريخ التعليم في المسجد الحرام، تتناقله الأجيال وترويه كتب التاريخ.

وتهدف رسالة المعهد إلى إعداد جيل متميز يرقى بنفسه ووطنه ويسعى إِلى النهوض بمسيرة أمته على هدى من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفق رؤية استراتيجية قوامها تكوين محضن علمي رائد لرعاية طلاب العلم الشرعي تأصيلا وتزكية وفاعلية مجتمعية.

وكانت بدايات التعليم في الحرم المكي عن طريق اللوح والقلم، وهما وسيلتا التعلم والتعليم قبل خمسين عاما، ومنهما إلى القلم الالكتروني على لوحة المعلومات في جهاز الحاسوب، كما تعددت استخدامات الألواح والأقلام ما بين خشبي ثم مصنوع بمادة الألمنيوم ثم السبورات المتنقلة إلى السبورات الذكية داخل برنامج مايكروسوفت تيمز الذي أصبح الآن هو العنصر الأبرز والوسيلة الأمتع في التعليم الالكتروني حاليا بمعهد الحرم المكي الشريف.

أما العمليات الإدارية فكانت قديما تدار بشكل يدوي بدءا من إجراءات القبول التي كانت تعتمد كليا على الأوراق منذ الإعلان الورقي عن فتح بوابة القبول والتسجيل، وإلصاقه ببعض الجدران، ومرورا باستقبال ملفات المتقدمين يدويا، ومرورا بتسجيل البيانات ورقيا، والإعلان عن مواعيد الاختبارات والمقابلات، وأسماء المقبولين إلى تصنيفهم وتوزيعهم على الفصول الدراسية، وكذلك كان الحال أيضا في بقية الإجراءات الإدارية: في كتابة الخطابات، ورصد درجات الاختبارات، وإصدار الشهادات، وكل ما يتعلق بالإدارة أو الطالب، وبعد إدخال التقنية الحديثة أصبح إصدار شهادات لأكثر من 2750 طالبا وطالبة مع تصديرها إلى حساباتهم بضغطة زر فحسب، حيث جرت أتمتة كافة أدوار الكادر الإداري في الإشراف والمتابعة للعملية التعليمية لجميع أطرافها من معلمين ومراقبين ومرشدين، وطلاب وأولياء أمورهم، وربط الجدول الدراسي بحساب كل معلم وطالب من خلال إسناد جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف في جميع المراحل في المعهد لكل معلم، وربط جميع الطلاب بموادهم المخصصة لهم في كل صف من الصفوف الدراسية في كل مرحلة.

ويتم من خلال منصة المعهد التعليمية تصدير تقارير إدارية دورية واستخراج تقارير يومية وأسبوعية وشهرية لجميع العمليات التعليمية المقدمة كخدمات متاحة على جميع الحسابات المرتبطة بالمنصة التي تقدر بـ1.5 مليون حساب، والرد على استفسارات الطلاب وحل المشكلات التقنية بالدعم الفني عبر الواتس اب الرسمي الخاص بالمعهد، والرد على الرسائل البريدية على صندوق البريد الموجود في حسابات مديري النظام والتواصل مع الدعم الفني الخاص بالموقع لحل إشكاليات النظام وتطويره.

حساب الطالب يتيح الاستفادة من الخدمات الالكترونية بهاتفه المحمول:

