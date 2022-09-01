اعتماد «صحتي» منصة قطاعية لتقديم الخدمات الصحية للأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصحة أمس اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الحكومة الرقمية، لدمج تطبيقات وخدمات القطاع الصحي واعتماد «منصة صحتي» كمنصة قطاعية لتقديم الخدمات الصحية للأفراد، وذلك برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان. ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية الوكيل المساعد للتخطيط والبرامج الرقمية بوكالة الصحة الالكترونية والتحول الرقمي المهندس يزيد العتيبي، فيما مثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر الشمري. وتهدف الاتفاقية إلى دمج تطبيقات القطاع الصحي، وتحسين تجربة المستفيد، وإطلاق وإتاحة الخدمات الصحية للأفراد في «منصة صحتي»، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الرقمي للخدمات الحكومية. وتهدف الاتفاقية إلى دمج تطبيقات القطاع الصحي، وتحسين تجربة المستفيد، وإطلاق وإتاحة الخدمات الصحية للأفراد في «منصة صحتي»، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الرقمي للخدمات الحكومية. وتسهم هذه الاتفاقية في زيادة نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى النضج الرقمي، إلى جانب تحقيق مستوى افضل للخدمات، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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