شكرا لقرائتكم خبر دليل خليجي شامل للفحوصات الطبية من عمر الولادة حتى 60 سنة فما فوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلا شاملا للفحوصات الطبية التي تشمل العمر منذ الولادة وحتى 60 سنة وما فوق، حيث يساعد هذا الدليل على معرفة ما هي الفحوصات الطبية الدورية التي تهم كل فئة عمرية.

كما يشمل الدليل في صفحاته الـ36 على أهمية الفحوصات الدورية وماذا تقدم للشخص، وأيضا أرقام عن بعض الفحوصات الدورية، وفحوصات الأطفال مثل الزيارات الدورية ومتابعة جدول التطعيمات وفحص الكوليسترول وصحة الفم، كما يشمل الدليل أيضا على فحوصات البالغين وكبار السن، و كيفية متابعة حالتك الصحية من المنزل.

وقال المجلس من خلال الدليل «إن الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة مثل ضغط الدم والكوليسترول، وتعتمد الفحوصات الدورية على عدة عوامل منها الفئة العمرية والجنس والتاريخ المرضي، كما وضح أن هناك فرقا بين الفحوصات الدورية والاختبارات التشخيصية والرعاية المستمرة، حيث إن الأولى تتم لشخص سليم قبل ظهور الأعراض لمرض معين بهدف الكشف المبكر عنه ومنع حدوث المضاعفات، أما النوع الثاني فيتم عمله لتأكد من تشخيص مرض معين لدى الشخص المشتبه بإصابته والبدء بعلاجه، والنوع الأخير فيكون لمن تم تشخيصه بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب للحصول على رعاية مستمرة للسيطرة على المرض.

ونفى الدليل في الصفحة 20 ما يتداول كثيرا بين الناس حول اختبار على شكل صور تدعي أنها تقيس النظر من خلال معرفة الرقم أو قراءة المكتوب فيها، وقال المجلس بأنه لا يمكن تحديد مستوى حدة النظر إلا عن طريق زيارة الطبيب لعمل الفحوصات المتخصصة، وذكر بأن أكثر من 80% من كبار السن لديهم مرض مزمن واحد على الأقل.

أرقام عن بعض الفحوصات الدورية:

95 % من معدل الشفاء من سرطان الثدي إذا تم الكشف عنه مبكرا.

46 % من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب.

90 % من الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول.

90 % من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة يسهل علاجهن.

45 % من حالات السكتة القلبية تكون صامتة.