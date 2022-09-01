القيادة تهنئ سلوفاكيا بيوم الدستور وأوزبكستان بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز زوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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