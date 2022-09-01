تنفيذ 30 مشروعا للجسور والأنفاق بجدة

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وتضمنت المشاريع إنشاء عدد من الأنفاق في كل من طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير ماجد، وعدد من الجسور بطرق الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير متعب، والأمير ماجد، وطريق المدينة المنورة، إضافة إلى إعادة تأهيل نفق قصر السلام، ونفق شارع بقشان، وتوسعة عدد من الجسور بالمحافظة.وحرصت الأمانة من خلال تنفيذها لمشاريع الجسور والأنفاق على الإسهام في تخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها.
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