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تنفيذ 30 مشروعا للجسور والأنفاق بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة الطرق والجسور بأمانة محافظة جدة 30 مشروعا ضمن منظومة الجسور والأنفاق، خلال الأعوام الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 3,5 مليارات ريال، وذلك في إطار مشاريع الأمانة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وتضمنت المشاريع إنشاء عدد من الأنفاق في كل من طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير ماجد، وعدد من الجسور بطرق الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير متعب، والأمير ماجد، وطريق المدينة المنورة، إضافة إلى إعادة تأهيل نفق قصر السلام، ونفق شارع بقشان، وتوسعة عدد من الجسور بالمحافظة.

وحرصت الأمانة من خلال تنفيذها لمشاريع الجسور والأنفاق على الإسهام في تخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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