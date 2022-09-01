مذكرة تفاهم لتعزيز موثوقية الخدمات الدوائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية والمركز السعودي لسلامة المرضى، أمس، مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات الصحية تحقيقا لرؤية المملكة 2030. وقع المذكرة من جانب «الصحة» مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية الدكتور محمد الشناوي، فيما وقع من جانب المركز السعودي لسلامة المرضى مساعد المدير العام للشؤون الفنية للمركز عالية البحارنة. وتتضمن المذكرة بذل الجهود المشتركة في مجال السلامة الدوائية، بهدف جعل المنشآت الصحية التابعة للصحة، أو مقدم الخدمات الدوائية لمرضى الوزارة داخل المملكة عالية المأمونية والموثوقية. وتتضمن المذكرة بذل الجهود المشتركة في مجال السلامة الدوائية، بهدف جعل المنشآت الصحية التابعة للصحة، أو مقدم الخدمات الدوائية لمرضى الوزارة داخل المملكة عالية المأمونية والموثوقية. ويلتزم المركز السعودي لسلامة المرضى بتوفير المنصة الوطنية لسلامة المرضى، للإبلاغ عن أحداث السلامة الدوائية، بينما تلتزم الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في «الصحة» باعتماد المنصة لتصبح المسؤولة عن جميع بلاغات السلامة الدوائية، ومشاركة مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في الإبلاغ.

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