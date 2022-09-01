ضبط 8 مخالفين بجرم نقل الرمال وتجريف التربة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مواطنين و5 مقيمين، اثنين من الجنسية البنجلاديشية، و3 من الجنسيات المصرية والسودانية والباكستانية، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك باستخدام 3 آليات. وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص. وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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