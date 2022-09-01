محمد بن مسعود - الدمام - نشر برنامج روح السعودية رابطا لاستخراج التأشيرة السياحية.
وأوضح البرنامج على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر خطوات استخراج التأشيرة السياحية وهي كالتالي:
زيارة صفحة التأشيرة وتعبئة البيانات، إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة، دفع الرسوم الخاصة واستلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني،
وأوضح البرنامج شروط التقديم على التأشيرة وهي: تطابق المهنة مع المهن المعتمدة، الإقامة في أحد دول الخليج سارية لـ3 أشهر على الأقل، جواز سفر سار لـ6 أشهر على الأقل، طلب مسبق لولي الأمر للتأشيرة الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر شروط وخطوات تأشيرة المملكة السياحية للمقيمين بدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.