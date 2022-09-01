شروط وخطوات تأشيرة المملكة السياحية للمقيمين بدول الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - نشر برنامج روح السعودية رابطا لاستخراج التأشيرة السياحية.

وأوضح البرنامج على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر خطوات استخراج التأشيرة السياحية وهي كالتالي:

زيارة صفحة التأشيرة وتعبئة البيانات، إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة، دفع الرسوم الخاصة واستلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني،

وأوضح البرنامج شروط التقديم على التأشيرة وهي: تطابق المهنة مع المهن المعتمدة، الإقامة في أحد دول الخليج سارية لـ3 أشهر على الأقل، جواز سفر سار لـ6 أشهر على الأقل، طلب مسبق لولي الأمر للتأشيرة الأطفال.