مركز «أرامكو الطبي» يعلن عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات والمتطلبات الوظيفية: 1- كبير مستشاري تعزيز الصحة 2- طبيب عام ، التخدير 3- جراح عام ، جراحة العظام 4- طبيب عيون أول أخبار قد تهمك طريقة التقديم: ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)

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