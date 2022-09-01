تعقدُ منتدى التقنية الرقمية في أكتوبر المقبل وتعلنُ عن جائزة للابتكار التعاوني تحت شعار “تمكين المنتجات التقنية المحلية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عقد “منتدى التقنية الرقمية” في نسخته الثانية بعنوان “تمكين المنتجات التقنية المحلية”؛وذلك بهدف تسليط الضوء على المنتج التقني المحلي وتمكينه، واستعراض تطورات تقنية سلسلة الكتل الرائدة Blockchain ، وذلك بمدينة الرياض خلال الفترة 23 ـ 24 من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيركز بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين على محوري “تمكين المنتجات التقنية المحلية”، و”تقنية سلسلة الكتل Blockchain”، كما سيناقش المتحدثون من خلال الجلسات الحوارية التوجهات الإستراتيجية لدعم وتنمية المنتجات التقنية المحلية، وبرامج تمكينها، إضافة إلى استعراض حالات استخدام تقنية سلسلة الكتل Blockchain وفرص تبنيها، وأبرز مستجداتها وتطوراتها.

وأكدت الهيئة أن نسخة هذا العام من المنتدى تتناول فرص التمكين للمنتجات التقنية المحلية، لتلبية احتياجات نموها ومعالجة تحدياتها انطلاقاً من دورها في تمكين التقنية الرقمية وتشجيع الابتكار والإبداع في التقنيات الناشئة، بصفتها عنصراً مساهماً في التنمية الشاملة وركيزة من ركائز التحول الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ولفتت الهيئة إلى أن نسخة هذا العام من المنتدى سيصاحبها معرض للمنتجات التقنية المحلية في مختلف القطاعات، إضافة إلى منتجات سلسلة الكتل Blockchain، وذلك بهدف التعريف بالمنتجات التقنية المحلية وقصص نجاحها، وتحفيز الإنتاج التقني المحلي.

كما أعلنت الهيئة عن منافسات جائزة الابتكار التعاوني التي ستقدّم في المنتدى لأفضل 4 منتجات تقنية مبتكرة بالتعاون بين مزوّد الخدمة والمستخدم النهائي؛وذلك بهدف تمكين المنتجات التقنية المحلية، ودعمها المنافسات العالمية، إضافة إلى تشجيع التعاون الابتكاري بين مزودي الخدمات والمستخدمين النهائيين.

ودعت الهيئة المهتمين بحضور المنتدى ومتابعة أعماله لزيارة موقعه الإلكتروني والاطلاع على اشتراطات المشاركة في الجائزة والمعرض المصاحب للمنتدى.