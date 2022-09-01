ثالث وفاة جرَّاء “التهاب رئوي مجهول المنشأ” في الأرجنتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أعلنت السلطات الصحية الأرجنتينية اليوم أن شخصاً ثالثاً توفي بسبب “التهاب رئوي مجهول المنشأ” شمال غربي الأرجنتين.

وقال وزير الصحة الإقليمي لويس ميدينا رويز: إن تسعة أشخاص إجمالاً، من بينهم ثمانية أفراد من الطاقم الطبي في العيادة الخاصة نفسها، أصيبوا بمرض في الجهاز التنفسي وتوفي ثلاثة أشخاص منذ يوم الاثنين.

وأضاف أن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، لكن تم استبعاد كوفيد والإنفلونزا من النوعين (أ) و (ب) في حين نُقلت عينات إلى المختبر المرجعي الأرجنتيني بمعهد (مالبران) في بوينس آيرس.