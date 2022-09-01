محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ينظم نادي الصقور السعودي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عند بُعد والروبوت (تحكم)، غداً ، فقرة استعراضية للطيران اللاسلكي ، يشارك فيها نخبة من الطيارين السعوديين، وذلك في سماء معرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ الذي ينظم في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).

ويشارك الطيارون بخمس طائرات من نوع (الجت النفاثة وطائرات 3D محركات البنزين)، وتبدأ الفقرة في الساعة الخامسة مساءً، وتستمر لنحو 45 دقيقة.

يذكر أن المعرض يستقبل زواره حتى السبت المقبل، وقدم منذ انطلاقه فعاليات متنوعة وشيقة، وأكثر من 25 جناحاً مختلفاً، من بينها جناح للأسلحة، وجناح للأطفال حمل اسم (صقار المستقبل)، ومتحف رقمي، وسوق محلي يعرض منتجات شعبية وتحف وحرف يدوية، ويقام بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي تشارك فيه أكثر من 40 مزرعة رائدة من أكثر من 17 دولة.

كانت هذه تفاصيل خبر استعراض بالطائرات اللاسلكية في سماء معرض الصقور والصيد السعودي الدولي .. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.