شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تشكيل فريقه لخوض مباراة أبها، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل الشباب لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى.. كيم سيونج جيو

في خط الدفاع.. فواز الصقور، حسان تمبكتي، اياجو سانتوس، متعب الحربي

في خط الوسط.. حسين القحطاني، كريتشوفياك، جوانكا، أرون بوبيندزا، كارلوس جونيور

في الهجوم.. سانتي مينا

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الشباب المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد أبها في المركز السابع برصيد 3 نقاط.