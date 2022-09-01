شكرا لقرائتكم خبر عملاق الفايكنج يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عروضه القوية مع فريقه الجديد مانشستر سيتي خلال مباراته أمام ضيفه نوتينغهام فورست، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هالاند ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال 26 دقيقة من زمن الشوط الأول للمباراة (12، 23، و38) على ملعب «الاتحاد».

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أحرز إيرلينج هالاند 9 أهداف في شهر أغسطس ضمن منافسات «البريميرليغ» ليحطم بذلك رقم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 8 أهداف خلال 26 مباراة.

وأصبح النجم النرويجي أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه اللاعبان المعتزلان الإنجليزي ميكي كوين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وأحرز هالاند (22 عاما) الثلاثية الثانية «هاتريك» له على التوالي، بعد ثلاثيته في مرمى كريستال بالاس (4-2) يوم البست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم النرويجي ثنائية في شباك مضيفه وست هام يونايتد (2-0) في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثاني لاعب بسجيل هدفين في مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبقه إلى ذلك مهاجمه السابق سيرخيو أغويرو في أغسطس عام 2011، وذلك بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

إحصائيات النجم النرويجي هالاند:

