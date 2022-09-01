تيل أصغر لاعب يسجل لبايرن ميونخ في مباراة رسمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح ماتيس تيل أصغر لاعب يسجل في مباراة رسمية في تاريخ نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعدما سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه على فيكتوريا كولون 5 / صفر في كأس ألمانيا.

وسجل اللاعب الفرنسي المنضم حديثا لبايرن ميونخ الهدف الثاني من تسديدة رائعة.

وذكر موقع الإحصاءات «أوبتا» أن اللاعب البالغ 17 عاما و126 يوما هو أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ النادي في الكأس منذ صعوده للبوندسليجا في عام .1965

وذكر نادي بايرن على موقعه أمس أنه أصغر لاعب في تاريخ النادي بشكل عام، متخطيا زميله بالفريق جمال موسيالا الذي كان أكبر بـ79 يوما عندما سجل أول أهدافه مع بايرن قبل عامين. وقال جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن «سجل ماتيس هدفا عظيما». مضيفا «إنه مراوغ جيد، ويمتلك فنيات عظيمة، وهو لاعب جيد للغاية عندما تكون الكرة بين أقدامه. ولكنه لم يتجاوز الحد اليوم، كان ذكيا عندما كانت الكرة في حوزته».

وأكد ناجلسمان «أنه استثمار للمستقبل. ليس من السهل أن تصبح لاعبا أساسيا في بايرن ميونخ وأنت تبلغ 17 عاما. إنه لاعب نحتاجه، لذلك تعاقدنا معه. نتطلع لرؤيته يتطور».

وأصبح تيل أيضا أصغر لاعب في بايرن ميونخ يشارك في مباراة بكأس ألمانيا، منذ صعود النادي للبوندسليجا في عام 1965، وإذا شارك أيضا في مباراة إنتر ميلان التي تقام الأسبوع المقبل، سيصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يلعب في دوري أبطال أوروبا.

ويعد تيل، الذي انضم لبايرن في الصيف قادما من رين، واحدا من بين ثلاث صفقات جديدة أبرمها الفريق سجلوا في المباراة، والآخران هما ريان جرافنبرخ، الذي سجل أول أهدافه منذ انتقاله من أياكس، وساديو ماني.