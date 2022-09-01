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مانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع البرازيلي أنتوني

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد مانشستر يونايتد، أمس، مع اللاعب البرازيلي الدولي أنتوني من فريق أياكس، ويتوقع أن يدفع الفريق الإنجليزي (95 مليون يورو) 94.5 مليون دولار. وكان إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، يهدف منذ فترة طويلة للتعاقد مع النجم البرازيلي، بعد رحيله عن أياكس لتدريب مانشستر يونايتد، والآن سينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مرة أخرى إلى فريق مدربه السابق بعقد مدته خمس سنوات.

وأصبحت الصفقة، التي تمت في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما رفض أياكس عدة عروض من مانشستر يونايتد، خامس أكبر صفقة في سوق الانتقالات الحالي للنادي.

وقال أنتوني للموقع الرسمي للنادي «إنها لحظة مذهلة في مسيرتي أن انضم لواحد من الأندية التاريخية في العالم».

مضيفا « أنا شاكر لكل شخص وضع ثقته بي، خاصة عائلتي، وكل من دربوني وزملائي، لأنني ما كنت لأصل لما وصلت إليه بدونهم».

وقال «اللعب تحت قيادة إريك تين هاج في أياكس كان مثاليا بالنسبة لي، ولمسيرة تطوري. طريقته في كرة القدم تخرج أفضل ما عندي، وأنا متحمس لما قاله لي بشأن خططه وطموحه في مانشستر».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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