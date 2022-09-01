أتاحت للمقيمين في الخليج وحاملي “شنغن” الحصول على التأشيرة إلكترونيا.. “السياحة” تعلن عن تعديل لائحة التأشيرة السياحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة السياحة اليوم الخميس عن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، واتفاقية شنغن.
وتضمنت تعديلات الوزارة على التأشيرة السياحية توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.
وأوضحت أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في دول مجلس التعاون يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة 3 أشهر حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.
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