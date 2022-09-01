الأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد دون ترخيص بمنطقة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفَين لنظام البيئة، لقيامهما بالصيد دون ترخيص بمنطقة الرياض، وعُثر بحوزتهما على (3) بنادق هوائية، و(220) ذخيرة، و(18) طيرًا مصيدًا من نوع (دخّل)، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وعقوبة صيد طيور الدخّل غرامة (5) آلاف ريال لكل طائر، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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