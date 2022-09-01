عبد الفتاح آدم يقود أبها أمام الشباب

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أعلن الجهاز الفني لفريق أبها، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الخميس) أمام نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق أبها كالتالي: ديفيس ايباسي، فهد الجميعة، أمين عطوشي، عبدالله الزوري، سعيد حمسل، رياض شراحيلي، ماتيتش أوروش، سعد بقير، الطيب مزياني، صالح العمري، عبدالفتاح آدم”.
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Source akhbaar24
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