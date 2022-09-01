باستثمارات قيمتها 30 مليار دولار.. المملكة تقترب من إطلاق شركة طيران دولية جديدة

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أشارت مصادر مقربة من صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن المملكة تقترب من إطلاق شركة طيران دولية جديدة بالرياض تحمل اسم “RIA” لتكون الناقل الوطني الثاني بدعم من الصندوق.
وتعمل المملكة؛ وفقاً لموقع “Arabian Business”، على إطلاق المشروع منذ 12 شهراً، حيث سيصبح لدى الناقل الجديد أكثر من 150 وجهة حول العالم؛ مما يتطلب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار.
وأضافت المصادر بأن الشركة الجديدة تهدف إلى القيام بما فعلته شركة طيران الإمارات لكن خلال ربع الجدول الزمني؛ الأمر الذي نتج عنه عدم تعيين مدير تنفيذي للشركة بعد؛ كونها تتطلب خطة طموحة بكوادر أكثر طموحاً.
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Source akhbaar24
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