القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم (62) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

︎ . المناطق_جازان قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة العارضة، بحوزتهم (62) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا لجهة الاختصاص ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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