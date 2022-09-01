“مورينو” يعلن تشكيل الشباب لمواجهة أبها

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أعلن المدير الفني لفريق الشباب مورينو، تشكيل فريقه لمواجهة أبها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي:

” كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، اياغو سانتوس، متعب الحربي، حسين القحطاني، كريتشوفياك، جوانكا، أرون بوبيندزا، كارلوس جونيور، سانتي مينا”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” فواز القرني، حسين الصبياني، هتان باهبري، خالد الغامدي، ناصر العمران، نواف العابد، نادر الشراري، تركي العمار، أحمد عبده”.



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Source akhbaar24

