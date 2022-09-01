︎
.
أعلن المدير الفني لفريق الشباب مورينو، تشكيل فريقه لمواجهة أبها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي:
” كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، اياغو سانتوس، متعب الحربي، حسين القحطاني، كريتشوفياك، جوانكا، أرون بوبيندزا، كارلوس جونيور، سانتي مينا”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” فواز القرني، حسين الصبياني، هتان باهبري، خالد الغامدي، ناصر العمران، نواف العابد، نادر الشراري، تركي العمار، أحمد عبده”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “مورينو” يعلن تشكيل الشباب لمواجهة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.