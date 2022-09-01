“السعودي للتنمية” يدشن مشروعات تنموية في قيرغيزستان بـ 60 مليوناً (صور)

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وضع الصندوق السعودي للتنمية، حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسعة مستشفى طوارئ الأطفال العام في بشكيك عاصمة قيرغيزستان؛ وذلك بحضور رئيس البلاد صادر جاباروف، والرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، وسفير المملكة لدى قيرغيزستان إبراهيم الراضي.

ويمول الصندوق المشروع بقرض تنموي ميسَّر بقيمة 30 مليون دولار، فيما يسهم في دعم القطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية في مجال طب الأطفال؛ وذلك من خلال تشييد وتجهيز مبنى الجراحة المكون من 5 طوابق بطاقة استيعابية تبلغ 212 سريراً طبيّاً.

كما افتتح الصندوق المدرسة الحكومية النموذجية الـ14 في العاصمة بشكيك، ضمن إطار شامل لمشروع تشييد 30 مدرسة حكومية في مختلف مناطق البلاد، بقرضٍ تنموي ميسّر قيمته 30 مليون دولار، فيما يبلغ عدد المستفيدين منها 30 ألف طالب وطالبة سنوياً.

وتوفّر المدرسة التي افتتحها الصندوق 40 فصلاً دراسياً، ومعامل مهنية وتقنية، وصالات رياضية، فضلاً عن عيادات صحية داخلية متكاملة.

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Source akhbaar24

