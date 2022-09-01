︎ . المناطق_ جازان دشن سعادة مدير عام فرع وزاره البيئه والمياه والزراعه بمنطقه جازان المهندس / محمد بن علي آل عطيف ومدير عام

‏الادارة العامة للثروة السمكية /الدكتور علي بن محمد الشيخي انطلاقة موسم صيد الربيان لعام 1444 هجرية الموافق 2022-2023م والذي يبدأ في الاول من شهر سبتمبر من كل عام لمدة (٧) أشهر وذلك بحضور سعادة مدير مركز حرس الحدود بالحافة وبحضور مدير مركز ابحاث الثروة السمكية في منطقة جازان و رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك بالمنطقة وعدد من صيادي الربيان ، حيث تم وخلال اليوم الاول انطلاق مايقارب (١٢١) مركب لصيد الربيان ، والربيان هو : كائن مائي لافقاري قشري، ليلي النشاط والحركة يتواجد في المناطق ذات قاع طيني يوجد منه حوالي ألفي نوع ينتشر في أغلب مناطق العالم ويعد الربيان من المأكولات البحرية الشهيرة، وهو مصدر غني بالبروتينات، والعديد من المعادن والفيتامينات المهمة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر فرع البيئه بجازان يدشن إنطلاقه موسم صيد الربيان لعام 1444 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.