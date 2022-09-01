“إنسان” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية ” مكنون”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان ” اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، متضمنة تعاون إقامة برنامج قرآني حضوري، و افتراضي ، عبر تطبيق قرآن مباشر ، يشمل حلقات قرآنية وبرنامج تحفيزي لأبناء وفتيات “إنسان”، ودورات في طريقة الحفظ والتجويد، وذلك في نادي “إنسان” الاجتماعي، فيما ستقوم جمعية مكنون، بوضع منهج محدد للحلقات، كما ستتيح للأبناء الملتحقين استخدام تطبيق قرآن مباشر .
ووقع الاتفاقية المدير العام لجمعية “إنسان” محمد بن سعد المحارب ، ورئيس مجلس إدارة جمعية “مكنون” الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله الهذلول .
يشار إلى أن أحد أهداف جمعية “إنسان” غرس مبادئ الدين الحنيف في نفوس الأبناء، من خلال إقامة برامج تربوية وتوعوية.
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