كأكبر بنك منذ عقود..إفتتاح بنك عدن

محمد بن مسعود - الدمام -

بحضور قيادات السلطة المحلية، ومسؤولين في البنك المركزي، تم صباح اليوم الخميس، افتتاح بنك عدن للتمويل الأصغر، كأكبر بنك يفتتح منذ عقود.

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وخلال الافتتاح أكد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس أن افتتاح مثل هذا المشروع الكبير يدل على أن العاصمة عدن تشهد تحسن كبير في الامن والاستقرار.

وأبدى لملس استعداد السلطة المحلية في العاصمة عدن لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين للإسهام في الدفع بعجلة التنمية في عدن، والنهوض بواقعها إقتصاديا وخدميا.

وفي تصريح وزعته إدارة البنك قال الرئيس التنفيذي لبنك عدن للتمويل الأصغر الأستاذ/ فكري عبدالوهاب العجيل أن إنشاء بنك عدن للتمويل الأصغر جاء انطلاقا من الايمان بضرورة إيجاد حلول ملائمة للفئات محدودة الدخل وأصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، حيث أن خدمات القطاع المصرفي الحالية لا تلبي احتياجات هذه الفئة، وعليه فان بنك عدن سيساعد في خلق فرص اقتصادية مستدامة تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية، من خلال تقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجاتهم.

وأضاف أن تدشين أعمال البنك سينعكس ايجابا على عملية التنمية في البلد بشكل عام وعلى الحماية الاجتماعية بشكل خاص.

وتابع أن رسالة بنك عدن تتلخص في تقديم ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ تضمن الاستدامة ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ, وببعد تقني عالي المستوى يتناسب مع احتياجات ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ مؤكدا أن البنك سيعطي الأولوية لمشاريع المرأة والشباب، والأنشطة الريادية وتمويل سلاسل القيم. وبحسب رؤية البنك الطموحة، يهدف البنك لأن يكون فاعلا رئيسيا في مجال التمويل الأصغر الإسلامي على الصعيد الوطني.

واختتم تصريحه بتقديم الشكر والعرفان لكل من كان له الفضل بعد الله في انشاء البنك، وفي المقدمة رئيس مجلس الادارة الشيخ/ صالح عوض صالح الذي سعى في تأسيس البنك في ظل هذه الظروف الصعبة لخدمة الوطن ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى، وعبر عن شكره أيضا لكل من ساهم في انجاح وافتتاح بنك عدن للتمويل الاصغر.

وتكمن رسالة بنك عدن في تقديم ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ومستدامة ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وبعد تقني عالي المستوى ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ مكاني وبما يتناسب مع احتياجات ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ويسهم في تنمية المجتمع بالمشاركة الفاعلة في الإدماج الاقتصادي للمستهدفين عن طريق التمويل الأصغر الإسلامي ودعم مشاريع التشغيل الذاتي، كما سوف يركز البنك على مشاريع المرأة والشباب والاقتصاد الأخضر والأنشطة الريادية وتمويل سلاسل القيمة.

إلى جانب رؤيته الطموحة بأن يكون فاعلا رئيسيا في مجال التمويل الأصغر الإسلامي على الصعيد الوطني وذو إشعاع على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ويتميّز بنك عدن للتمويل الأصغر بوجود إدارة مركزية لهندسة المشاريع في هيكله التنظيمي تعمل على تطوير سلاسل القيم وإيجاد فرص الاستثمار الملائمة لصالح المستفيدين من اصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة مع مراعاة خصوصية المناطق التي يعيشون فيها والميزات التنافسية التي تتمتع بها، وتتولى هذه الإدارة دراسة وتصميم وهيكلة مشاريع التمكين الاقتصادي وربط شراكات ذكية مع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بقطاع التمويل الاصغر وتشغيل الشباب بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني المحليّة والدوليّة، كما تعمل على إيجاد الأسواق وفرص الاستثمار لصالح المستفيدين من اصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ويسعى بنك عدن من خلال ذلك لعمل تحول في قطاع التمويل الأصغر في اليمن والانطلاق الى افاق مختلفة وقد استفاد البنك من التجارب السابقة والحالية ودرس احتياجات السوق باحترافية ومسئولية مستفيدا من التجارب الرائدة اقليما وعالميا لبناء رؤيته الاستراتيجية ومنتجاته لخدمة العملاء والمجتمع بتقديم مزيج متكامل من الحلول المالية المستدامة وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة.

وتتسم الخطة الاستراتيجية المستقبلية للبنك بطابع الابتكار لخدمات مالية رقمية يسهل الوصول اليها في أي وقت ومن أي مكان كما سيولى البنك اهتمام خاص بتعزيز وتنمية توجهات رواد الاعمال بما يسهم في تطوير مشاريعهم وزيادة مبيعاتهم وايصال منتجاتهم الي الأسواق العالمية

وسيعمل البنك على أربع مجالات استراتيجية وتجارية هي:-

1- التمويل : ويشمل الفردي – الجماعي – الفردي جماعي – اتحادات وتعاونيات

2- الاستثمار الداعم : عبر إنشاء محافظ التمويل – ومشاريع داعمة لمشاريع المستفيدين كالمشاريع اللوجستيكة (التخزين و النقل) – التغليف و التسويق .

3- الادخار والودائع : بالتدريج ليشمل الودائع لأجل – الحسابات الجارية – الادخار المخصص – الودائع الوقفية – الادخار التكافلي .

4- الخدمات المصرفية الصغيرة: التحويلات – بطاقات الدفع الفوري – خطابات الضمان.

حضر الافتتاح محافظ عدن أحمد حامد لملس ، ونائب محافظ البنك المركزي د.محمد عمر باناجة، نائب رئيس الغرفة التجارية ابوبكر باعبيد، ونائب وزير الصناعة سالم سلمان الوالي، ورئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح عوض صالح، ومدير عام مديرية المنصورة الاستاذ أحمد علي الداؤودي، وقائد الأحزمة الأمنية العميد/محسن الوالي، وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات الإجتماعية ومسؤولين في السلطة المحلية بعدن.