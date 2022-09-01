محمد بن مسعود - الدمام - يبحث المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة عن الوصول لنهائي كأس التحدي الآسيوي عندما يلتقي غداً بمنتخب أوزبكستان ضمن لقاءات المرحلة الثانية للبطولة المقامة حالياً في قيرغيرستان التي سيلتقي منتخبها بمنتخب منغوليا في اللقاء الآخر لتحديد طرفَيْ المباراة النهائية.

أخضر الطائرة يتطلع لنهائي كأس التحدي من بوابة أوزبكستان

وقدم الأخضر خلال مبارياته في الدور التمهيدي مستوًى مميزاً يوجه بالفوز في جميع المباريات, وتحقيق المركز الأول في الترتيب.

جاخزية الأخضر لمباراة الغد

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس الوفد نايف رجب جاهزية الأخضر لمواجهة الغد, مشيداً بالمستويات التي قدمها اللاعبون خلال منافسات البطولة والروح الجماعية والانضباطية لديهم, متطلعاً للوصول إلى نهائي الكأس والفوز باللقب, مشدداً على أن ذلك يحتاج تكاتف الجميع وبذل الجهد والعمل كالفريق الواحد, مؤكداً ثقته بلاعبي المنتخب لنيل اللقب.