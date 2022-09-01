شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال المقبلة في الجولة الثالثة من دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الجولة الثالثة من دوري روشن

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 6:35 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:35 بتوقيت القاهرة، و7:35 بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال المقبلة في الجولة الثالثة من دوري روشن

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والفتح، عبر قناة SSC HD، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد فاز على نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، أمس الأربعاء.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط.