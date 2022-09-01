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محمد الفلاح - فتح نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، الباب أمام رحيل نجوم فريقه الأول لكرة القدم، إلى صفوف أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يفتح الباب أمام رحيله نجومه إلى أهلي جدة

وكانت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قد انتهت أمس الأربعاء في دوري المحترفين، بينما مازالت فترة القيد مفتوحة في دوري يلو، حتى الآن، وسيتم إغلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث أكدت تقارير صحفية أن مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أعطى إدارة أهلي جدة، الضوء الأخضر للتعاقد مع لاعبين من نادي النصر بنظام الإعارة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد هبط للعب في دوري يلو خلال الموسم الحالي 2022-2023.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، تم حله أمس الأربعاء، وتم تعيين مجلس مؤقت من قبل وزارة الرياضة.